Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un prix colossal fixé pour le transfert d'Erling Haaland ?

Publié le 22 mars 2021 à 10h00 par Th.B.

Bien que le Borussia Dortmund fasse publiquement savoir qu’un départ d’Erling Braut Haaland n’est pas d’actualité, les dirigeants du BvB auraient avoué au Real Madrid que le prix de départ du Norvégien était fixé à 150M€ selon la presse espagnole.

Sans contestation possible, au vu des multiples informations qui sont quotidiennement publiées par les différents médias et en prenant en considération les performances du joueur, le feuilleton Erling Braut Haaland devrait mettre le feu au marché des transferts lors du mercato estival. Certes, le Norvégien dispose d’un contrat important au Borussia Dortmund, qui expire en juin 2024, mais l’existence de sa clause libératoire qui serait active à compter de l’été 2022, pourrait bien forcer le BvB à profiter de son énorme cote sur le marché des transferts afin de le vendre au prix fort cet été. Et malgré les discours publics de différents dirigeants du Borussia dans lesquels le maître mot est qu’ils ne veulent pas qu’il parte, les intérêts du Real Madrid, de Manchester City, du FC Barcelone, de Chelsea ou encore de Manchester United pourraient inciter le comité de direction de Dortmund à revoir sa position. Cela et la crise économique actuelle.

Le Real Madrid saurait qu’il faudrait payer 150M€ pour Haaland