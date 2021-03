Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Cristiano Ronaldo, Raiola… Pérez a un plan XXL pour Haaland !

Publié le 22 mars 2021 à 8h30 par Th.B.

Impressionnant à chaque fois qu’il foule une pelouse, Erling Braut Haaland aurait inéluctablement tapé dans l’oeil du Real Madrid qui serait prêt à faire de lui son nouveau Cristiano Ronaldo.

Erling Braut Haaland pourrait bien être destiné à s’engager en faveur du Real Madrid. En effet, cet été, cela fera 18 mois que le Norvégien brille avec le Borussia Dortmund, empilant les buts en atteste son doublé face à Cologne samedi (2-2). Et alors qu’il est contractuellement lié au BvB jusqu’en juin 2024, Haaland disposerait d’une clause libératoire fixée à 75M€ qui pourra être exercée à compter de l’été 2022. Mais les prétendants de l’insatiable buteur du Borussia ne compteraient pas patienter encore un an. Le Real Madrid ferait partie intégrante de la liste de poursuivants de l’international norvégien, mais ne disposerait pas de la puissance financière de certaines formations anglais telles que Chelsea et Manchester City. Néanmoins, le Real Madrid pourrait compter sur Mino Raiola.

Haaland, le nouveau Cristiano Ronaldo du Real Madrid ?