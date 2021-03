Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un vieux dossier de Zidane relancé… par Erling Haaland ?

Publié le 22 mars 2021 à 7h30 par La rédaction

Cet été, Erling Haaland et Jadon Sancho devraient faire parler d’eux lors du mercato, et le destin des deux joueurs semble lié.

Si le Borussia Dortmund n’est pas au mieux cette saison, en étant seulement 5e de Bundesliga, le club peut néanmoins compter dans ses rangs deux des joueurs les plus courtisés sur le marché des transferts : Erling Haaland et Jadon Sancho. Le Real Madrid et Manchester United feraient notamment partie des prétendants, mais le BVB n’a pas l’intention de s’affaiblir durant l’été, même si l’absence de Ligue des champions la saison prochaine pourrait obliger le club de la Ruhr à vendre pour renflouer les caisses. De quoi prévoir un grand exode ?

Haaland-Sancho, destin lié ?