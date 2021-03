Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé, Haaland... Le Real Madrid relance le feuilleton Harry Kane !

Publié le 23 mars 2021 à 18h45 par Th.B.

Dans les petits papiers du PSG en cas de départ de Kylian Mbappé notamment cet été, Harry Kane intéresserait toujours le Real Madrid qui aurait dressé sa liste prioritaire pour son secteur offensif en marge du mercato estival.

Comme Ok Diario l’a récemment révélé, le Real Madrid se préparerait à faire un coup magistral à l’occasion du prochain mercato. En effet, n’ayant pas recruté lors des deux dernières sessions des transferts en grande partie en raison de la crise financière engendrée par le Covid-19, le Real Madrid serait prêt à effectuer un grand dégraissage dans l’optique de faire une « signature galactique » . Et les options du champion d’Espagne seraient claires : Kylian Mbappé et Erling Braut Haaland. Néanmoins, en raison de la détermination du PSG à prolonger le Français et du prix d’une telle opération et de la concurrence XXL imposée par Manchester City notamment pour le Norvégien, le Real Madrid mettrait sur pied un plan B.

Kane, l’alternative des dossiers Mbappé et Haaland pour le Real Madrid