Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid prépare du lourd avec Mbappé !

Publié le 22 mars 2021 à 11h15 par Th.B.

En embuscade dans le feuilleton Kylian Mbappé depuis plusieurs années à présent, le Real Madrid songerait également à recruter Erling Braut Haaland à l’intersaison. Une opération XXL se mettrait en place pour les attaquants du PSG et du Borussia Dortmund d’après les informations publiées en Espagne

Kylian Mbappé dispose d’un contrat courant jusqu’en juin 2022 avec le PSG et comme le10sport.com vous l’a confirmé le 19 mars, aucune décision claire n’a été prise par le clan Mbappé. Dimanche soir, après la victoire du PSG sur la pelouse de l’OL (4-2), Leonardo en a remis une couche sur l’avenir du champion du monde tricolore en assurant qu’on arrive « à un moment où cela sera plus clair » en ce qui concerne la suite. Prolongation ou vente lors du prochain mercato ? Le suspense reste à son comble, mais Marca assurait samedi que l’affaire n’était pas encore entendue et que le Real Madrid conservait toutes ses chances de voir Mbappé débarquer au Santiago Bernabeu à la fin de la saison, le PSG refusant de laisser entrer son attaquant dans l’ultime année de son contrat sans prolongation signée en amont. Le Real Madrid pourrait même faire un coup double.

Kylian Mbappé ET Erling Braut Haaland au Real Madrid ?