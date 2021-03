Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouvelle révélation à 150M€ sur le dossier Mbappé !

Publié le 22 mars 2021 à 10h15 par G.d.S.S.

Alors que son avenir au PSG semble encore loin d’être fixé tant qu’il n’a pas prolongé son contrat, Kylian Mbappé dispose d’une valeur estimée entre 120 et 150M€ sur le marché des transferts selon une étude du CIES.

Auteur d’un nouveau doublé retentissant dimanche soir avec le PSG sur la pelouse de l’OL (victoire 4-2), Kylian Mbappé suscite toujours autant d’interrogations sur son avenir alors que son contrat court jusqu’en juin 2022. Interrogé au micro de Canal + après la rencontre, Leonardo a fait le point à ce sujet : « Aujourd’hui, ce n’est pas le jour de parler de son contrat. Honnêtement, en général, les joueurs ont envie de rester au PSG et y faire vraiment un cycle important, comme on a aujourd’hui (…) Là, ce n’est pas le jour de parler spécifiquement de Kylian par rapport à son contrat. Comme on a dit, on va arriver à un moment où cela sera plus clair pour son futur », a indiqué le directeur sportif du PSG.

Une valeur comprise entre 120 et 150M€