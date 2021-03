Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Jackpot garanti pour Longoria grâce à Kamara ?

Publié le 22 mars 2021 à 9h10 par G.d.S.S.

Régulièrement annoncé sur le départ alors qu’il disposerait d’une grosse cote en vue du prochain mercato, Boubacar Kamara pourrait rapporter une jolie somme somme à l’OM vu sa valeur actuelle sur le marché des transferts.

« Kamara et Gueye seront-ils là la saison prochaine ? Parler de futur c’est compliqué. Ça dépend des offres du marché, si une offre de 100M arrive, ça serait irresponsable de refuser », indiquait récemment Pablo Longoria, et le président de l’OM reconnaissait ainsi volontiers qu’il aurait du mal à conserver certains éléments prometteurs tels que Boubacar Kamara en cas de grosse offre lors du prochain mercato estival. D’ailleurs, selon une étude publiée ce lundi par L'Observatoire du Football (CIES) , Kamara serait l’élément le plus coté de tout le vestiaire de l’OM.

Entre 20 et 30M€ pour Kamara ?