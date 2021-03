Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo doit-il faire de Memphis Depay une priorité ?

Publié le 22 mars 2021 à 8h00 par La rédaction

Désireux de miser sur des joueurs libres de tout contrat cet été, Leonardo s’intéresserait à Memphis Depay. Mais selon vous, l’attaquant de l’OL doit-il être une priorité pour le PSG ?

Libre à l’issue de la saison, Memphis Depay n’a pas l’intention de prolonger son bail avec l’Olympique Lyonnais. Arrivé en janvier 2017, l’attaquant de 27 ans n’a jamais caché son souhait de retrouver un très grand club afin de faire oublier son échec à Manchester United. « Lyon est un grand club, mais il ne fait pas partie des cinq meilleurs d’Europe , confiait-il en 2019 dans un média néerlandais. Je veux aller dans un club comme le Real Madrid, Barcelone, Chelsea, Manchester City, le Paris Saint-Germain ou le Bayern Munich. » Memphis Depay était proche de réaliser son objectif il y a quelques mois avec l’intérêt de Ronald Koeman à son égard, mais les problèmes financiers du FC Barcelone ont eu raison d’un transfert. Sa situation contractuelle va toutefois permettre à l’international néerlandais d’avoir le choix cet été.

Memphis, une affaire à ne pas rater ?