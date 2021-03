Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le premier coup de l’été de Leonardo déjà connu ?

Publié le 22 mars 2021 à 19h45 par A.C.

Prêté par l’AS Roma au Paris Saint-Germain, Alessandro Florenzi semble faire l’unanimité.

A la recherche d’un latéral droit avec le départ de Thomas Meunier, le Paris Saint Germain s’est tourné vers Alessandro Florenzi. Sortant d’un prêt compliqué au FC Valence et poussé vers la sortie par Paulo Fonseca, l’Italien a quitté l’AS Roma pour rejoindre le PSG en prêt. Ses débuts ont été fracassants, avant que Florenzi ne rentre peu à peu dans le rang. Ses dernières prestations ont d’ailleurs laissé à désirer et certains ont commencé à expliquer que Leonardo ne devrait finalement pas le garder.

Leonardo veut garder Florenzi