Mercato - PSG : Griezmann, Bartomeu… Abidal sort du silence pour le retour avorté de Neymar !

Publié le 22 mars 2021 à 14h15 par Th.B.

Au terme d’un feuilleton rocambolesque à l’été 2019, Neymar est finalement resté au PSG alors que le FC Barcelone avait fait le déplacement à Paris. Ex-secrétaire technique du Barça, Éric Abidal a révélé les raisons de l’échec du club culé, qui se résumerait en grande partie au choix de Josep Maria Bartomeu de recruter Antoine Griezmann.

Alors que Neymar se rapproche d’une prolongation de contrat au PSG comme le10sport.com vous l’a souligné dernièrement, le Brésilien va donc poursuivre son aventure au Paris Saint-Germain initiée en 2017. Néanmoins, au cours d’un énorme feuilleton à l’été 2019, le numéro 10 du PSG a souhaité quitter le club pour retrouver le FC Barcelone comme il le révélait en personne les semaines ayant suivi son transfert avorté. Dernièrement, The Athletic s’appuyaient sur des propos de proches de Neymar et d’anciens dirigeants du FC Barcelone pour évoquer à quel point le retour de Neymar s’est joué à pas grand chose lorsque André Cury a fait savoir que c’était une question de 20M€ pour que cette opération se réalise. Ancien secrétaire technique du FC Barcelone, ayant donné sa démission en août dernier dans la foulée de l’humiliation subie à Lisbonne face au Bayern Munich, Éric Abidal a donné ses vérités sur ce dossier XXL qui a fait trembler le Barça à l’été 2019.

« Si nous n'avions pas signé Griezmann avant, je pense à 100% que nous aurions pu re-signer Neymar »