Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Guardiola, Dortmund… La guerre est déclarée pour Haaland !

Publié le 22 mars 2021 à 11h30 par Th.B.

Le Real Madrid se préparerait à livrer une bataille titanesque dans l’optique de rafler la mise dans le feuilleton Erling Braut Haaland cet été. Et le Manchester City de Pep Guardiola pourrait s’avérer être son adversaire principal pour le transfert du buteur du Borussia Dortmund.

« Je ne vous parlerai pas d'un joueur qui n'est pas au club. Je suis ici depuis de nombreuses années et chaque mois, nous parlons des joueurs. C'est un très bon attaquant. Si un jour il a l'opportunité de venir et que le club le veut, qu'il vienne ». De passage en conférence de presse lundi dernier dans le cadre du 1/8ème de finale retour de Ligue des champions finalement remporté par les hommes de Zinedine Zidane face à l’Atalanta (3-1), Karim Benzema tenait ce discours concernant une éventuelle arrivée d’Erling Braut Haaland. Pour que l’attaquant du Real Madrid soit en personne consulté par les médias pour évoquer l’un des probables gros transferts de l’été et potentiellement du Real Madrid, le dossier Haaland doit être suffisamment gros sur le bureau du champion d’Espagne. À en croire les informations divulguées par Ok Diario ces dernières heures, Florentino Pérez ne se serait pas positionné sur le dossier Haaland pour y faire de la figuration. Le président du Real Madrid verrait en l’attaquant norvégien de 20 ans qui empile les buts avec le Borussia Dortmund l’héritier de Cristiano Ronaldo à la Casa Blanca . Et le Real Madrid préparerait son offensive.

Le Real Madrid placerait ses pions

Conscient des difficultés financières que le Real Madrid traverse depuis l’émergence du Covid-19, Florentino Pérez saurait que le club merengue est moins bien armé que certaines formations de Premier League dans la course à la signature d’Erling Braut Haaland. Ce serait la raison pour laquelle le président du Real Madrid envisagerait d’effectuer un gros dégraissage au sein de l’effectif entraîné par Zinedine Zidane pour générer des fonds suffisants afin de débourser une indemnité de transfert alléchante au Borussia Dortmund qui réclamerait 150M€ au Real Madrid pour Haaland, tout en allégeant sa masse salariale. De plus, le géant madrilène pourrait compter sur la volonté du joueur d’arborer la tunique merengue. De quoi permettre à Florentino Pérez et à l’ensemble des dirigeants du Real Madrid de se mettre à rêver d’un transfert d’Haaland. Mais il ne faudrait pas omettre la présence du puissant Manchester City.

Manchester City mettrait la pression au Real Madrid