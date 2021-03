Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une condition posée pour l’avenir d’Odegaard ?

Publié le 22 mars 2021 à 13h00 par Th.B.

Impressionné et satisfait du rendement de Martin Odegaard, Arsenal songerait à définitivement s’attacher les services de la pépite prêtée par le Real Madrid. Néanmoins, il faudrait que les propriétaires des Gunners acceptent d’injecter des fonds pour que cette opération voit le jour.

En pleine forme avec Arsenal ces derniers temps, en attestent ses ses buts inscrits face à l’Olympiakos et Tottenham ainsi que son match plein sur la pelouse de West Ham dimanche (3-3). Prêté par le Real Madrid sans option d’achat jusqu’à la fin de la saison, la presse anglaise laisse entendre qu’Arsenal serait tellement satisfait par le rendement d’Odegaard que le club londonien serait prêt à négocier pour que le milieu de terrain offensif soit conservé outre la période de son prêt. Néanmoins, alors que Dani Ceballos est également prêté par le Real Madrid, les Gunners ne pourraient pas conserver les deux. Et The Daily Express révèle que le choix d’Arsenal se porterait sur Martin Odegaard. Mais ce dossier risque de s’éterniser.

Arsenal doit injecter des fonds pour recruter Odegaard