Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une énorme surprise à prévoir pour Mauro Icardi ?

Publié le 22 mars 2021 à 11h45 par T.M.

Alors que Mauro Icardi pourrait quitter le PSG, l’Argentin est avant tout envoyé en Italie. Toutefois, il faudrait plutôt regarder ailleurs pour son avenir.

Mauro Icardi continuera-t-il l’aventure au PSG ? Dernièrement, le flou a gagné l’avenir de l’attaquant argentin. Après deux ans passés dans la capitale, il pourrait faire ses valises. Pour aller où ? L’ancien buteur de l’Inter Milan est toujours très apprécié en Italie puisque la Juventus et l’AS Rome suivraient notamment sa situation. Néanmoins, à en croire Mario Miele, le retour d’Icardi en Serie A apparait comme compliqué : « La Juventus, prochaine équipe d’Icardi ? Pour moi, ce n’est pas possible, car Icardi n’est pas le bon profil pour la Juventus. L’AS Rome et le Milan AC ? Pour la Roma, Icardi serait le bon attaquant avec le départ de Dzeko. Mais comment les Romains paieront-ils son salaire ? Cette opération ne serait également pas facile pour le Milan AC à cause du gros salaire d’Icardi ».

« La solution la plus probable »