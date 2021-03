Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette annonce fracassante sur l’avenir d’Icardi !

Publié le 22 mars 2021 à 9h45 par T.M.

Si l’arrivée de Mauricio Pochettino au PSG a rebattu les cartes pour Mauro Icardi, l’attaquant argentin pourrait toutefois ne pas s’éterniser dans la capitale.

Arrivé au PSG a l’été 2019, Mauro Icardi pourrait déjà mettre un terme à son aventure parisienne. Bien que l’arrivée de Mauricio Pochettino lui a été bénéfique, le natif de Rosario pourrait faire les frais des ambitions de Leonardo. Alors que le PSG souhaite conserver Moise Kean et possiblement attirer Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo, Icardi pourrait ne plus avoir de place au sein de l’effectif parisien. Cela fait ainsi plusieurs semaines que l’avenir de l’Argentin fait parler. Et visiblement, un départ de l’ancien de l’Inter Milan serait bel et bien envisageable.

« C’est possible »