Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mauricio Pochettino a échappé à une grosse catastrophe !

Publié le 22 mars 2021 à 4h15 par T.M.

Arrivé sur le banc du PSG, Mauricio Pochettino a notamment fait de Leandro Paredes l’un de ses hommes de base. Mais pour l’entraîneur argentin, tout aurait pu se passer différemment.

Depuis son arrivée au PSG, Leandro Paredes a bien évolué. Rencontrant de grandes difficultés à ses débuts, l’Argentin était même désigné par certains comme un flop du recrutement parisien. Mais cela est aujourd’hui de l’histoire ancienne. En effet, l’ancien de Zénith a trouvé sa place dans l’entrejeu et c’est en grande partie grâce à Mauricio Pochettino. Nommé sur le banc du PSG, l’Argentin a relancé son compatriote, lui confiant les clés du milieu et faisant de Paredes l’un de ses hommes de base.

« Je me sens très bien dans ce club »