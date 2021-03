Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une grosse recrue attirée grâce à Neymar ?

Publié le 22 mars 2021 à 2h30 par G.d.S.S.

Sous contrat jusqu’en juin prochain avec l’OL, Memphis Depay figurerait sur les tablettes du PSG. Et Neymar pourrait jouer un rôle décisif dans l’arrivée de l’attaquant néerlandais…

Dans un entretien accordé à l’AFP cette semaine, Jean-Michel Aulas lançait un énorme appel du pied à Memphis Depay afin qu’il prolonge son contrat avec l’OL : « Pour Memphis, je rêve qu’il accepte notre proposition qui est toujours d’actualité. Il apporte tellement, il est impliqué directement sur 23 buts (14 buts, 9 passes décisives en L1). La proposition restera là, et si nous sommes champions pourquoi pas ? ». Toutefois, cette option paraît clairement irréalisable vu les nombreux prétendants dont dispose l’attaquant néerlandais, comme par exemple le PSG. Et une star du projet QSI pourrait d’ailleurs jouer un rôle décisif avec Depay.

Neymar pourrait faciliter l’arrivée de Depay

Comme l’a indiqué L’Equipe dimanche, la relation amicale entre Neymar et Memphis Depay pourrait clairement jouer en faveur du PSG l’été prochain. L’attaquant de l’OL, qui s’entend très bien avec son homologue parisien, était d’ailleurs présent à son anniversaire l’an passé, et nul ne doute que Neymar pourrait donc jouer un rôle décisif pour l’avenir de Memphis Depay. Pour rappel, ce dernier est également courtisé par le FC Barcelone et la Juventus.