Mercato - PSG : Varane lance un appel du pied à Kylian Mbappé !

Publié le 22 mars 2021 à 8h15 par T.M.

Alors que Raphaël Varane va retrouver Kylian Mbappé en sélection lors de cette trêve, les deux joueurs pourraient très bien jouer ensemble prochainement au Real Madrid. La question a d’ailleurs été posée au défenseur merengue.

« Comme on a dit, on va arriver à un moment où cela sera plus clair pour son futur ». Comme l’a annoncé Leonardo ce dimanche après la rencontre face à l’OL, on va rapidement y voir plus clair à propos de l’avenir de Kylian Mbappé au PSG ou ailleurs. Alors, prolongation ou départ ? La réponse va tomber et on saura enfin si l’international français écrira notamment la suite de sa carrière au Real Madrid, annoncé comme le grand favori pour accueillir l’attaquant du PSG. Mais du côté de la Casa Blanca, on attend déjà Mbappé les bras ouverts.

« J'aspire à jouer avec les meilleurs joueurs »