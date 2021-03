Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ronald Koeman reçoit un soutien de taille face à Joan Laporta !

Publié le 22 mars 2021 à 7h00 par La rédaction

Depuis un certain temps maintenant, la place de Ronald Koeman au FC Barcelone est fortement contestée. Mais pour Rivaldo, il serait injuste de ne pas garder le Néerlandais la saison prochaine.

Depuis l'humiliation subite des mains du PSG en huitième de finale aller de la Ligue des Champions (4-1 au Camp Nou), le FC Barcelone semble avoir retrouvé une certaine sérénité. Néanmoins, les résultats apportés par Ronald Koeman pourraient ne pas suffire pour convaincre Joan Laporta. Le président du FC Barcelone aurait déjà quelques noms en tête pour succéder au Néerlandais, dont celui de Julian Nagelsmann, entraîneur du RB Leipzig. Mais l’ancien sélectionneur des Pays-Bas trouve tout de même du soutien parmi les légendes du club catalan.

« Ce serait une erreur et très injuste pour Ronald Koeman »