Mercato - Barcelone : Koeman sera fixé cette semaine pour cette piste à 0€ !

Publié le 21 mars 2021 à 21h00 par Th.B.

Georginio Wijnaldum semble être depuis la nomination de Ronald Koeman la priorité de l’entraîneur du FC Barcelone au milieu de terrain. Et un entretien déterminant aurait bientôt lieu.

Et si Georginio Wijnaldum rejoignait enfin Ronald Koeman au FC Barcelone à l’intersaison ? En août dernier, l’entraîneur néerlandais était nommé coach du Barça afin de redresser le club culé sur le plan sportif après une humiliation subie face au Bayern Munich (8-2). Et pour la reconstruction de son effectif, Ronald Koeman aurait réclamé son compatriote Georginio Wijnaldum. Pour des raisons financières, le FC Barcelone n’a pas pu répondre favorablement à la demande de son nouvel entraîneur. Néanmoins, la donne serait différente pour le prochain mercato, Wijnaldum étant à la fin de son contrat à Liverpool et serait donc gratuit s’il ne prolongeait pas d’ici le mois de juin.

Une entrevue entre Koeman et la direction sportive pour Wijnaldum ?