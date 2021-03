Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un énorme danger se confirme pour Leonardo avec Depay !

Publié le 21 mars 2021 à 18h15 par D.M.

Le PSG suivrait la situation de Memphis Depay, en fin de contrat en juin prochain avec l’OL. Néanmoins, le FC Barcelone et la Juventus pourraient également passer à l’action dans ce dossier.

« Pour Memphis, je rêve qu’il accepte notre proposition qui est toujours d’actualité. Il apporte tellement, il est impliqué directement sur 23 buts en championnat cette saison. La proposition restera là, et si nous sommes champions, pourquoi pas ? » déclarait Jean-Michel Aulas, il y a quelques jours, dans un entretien à l’ AFP . Mais selon les informations de L’Equipe , Memphis Depay voudrait relever un nouveau défi et devrait quitter l’OL à la fin de la saison. Le PSG suivrait attentivement sa situation, tout comme le FC Barcelone. Selon Mundo Deportivo , l’attaquant néerlandais ne resterait pas insensible à l’intérêt du club catalan et la perspective d’évoluer sous les ordres de Ronald Koeman ne lui déplairait pas. Mais une autre équipe européenne pourrait passer à l’action dans ce dossier Depay.

La Juve toujours intéressée par Depay