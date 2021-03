Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Messi pourrait imiter Maradona !

Publié le 21 mars 2021 à 22h30 par A.C.

En fin de contrat, Lionel Messi n’a jamais semblé aussi proche d’un départ du FC Barcelone.

Ou jouera Lionel Messi la saison prochaine ? C’est la question que tout le monde se pose. Le sextuple Ballon d’Or pourrait en effet quitter son club de toujours, le FC Barcelone, après avoir déjà tout fait pour partir l’été dernier. Le départ de Josep Maria Bartomeu et le retour de Joan Laporta à la présidence pourraient toutefois le convaincre de prolonger, mais en attendant plusieurs clubs semblent s’être positionnés. C’est notamment le cas de Manchester City et du Paris Saint-Germain.

« Si Diego Maradona l’a fait, Messi voudra également le faire »