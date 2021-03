Foot - OM

OM - Malaise : Raymond Domenech glisse un tacle à Jorge Sampaoli !

Publié le 21 mars 2021 à 23h00 par La rédaction

Suite à la défaite de l’OM face à l’OGC Nice ce samedi (3-0), Raymond Domenech a critiqué le jeu déployé par l'équipe de Jorge Sampaoli.

À peine quelques jours à l’OM, et déjà une première défaite pour Jorge Sampaoli. Ce samedi, le club phocéen s’est incliné sur la pelouse de l’OGC Nice (3-0). Alors que les joueurs semblaient montrer un tout autre état d’esprit après l’arrivée du technicien argentin, ils sont à nouveau retombés dans leurs travers. Jorge Sampaoli a d’ailleurs été le premier à faire un terrible constat sur le niveau de jeu de son équipe ce samedi : « Aujourd’hui on a oublié l’esprit du jeu et ça nous a mené nulle part. Je suis inquiet de la désunion de l’équipe alors qu’on avait affiché un très bon niveau en première période » a-t-il lâché en conférence de presse. Et un ancien coach de Ligue 1 en a rajouté une couche.

« Belle victoire niçoise contre un OM qui retrouve ses bases »

Sur son compte Twitter , Raymond Domenech s’est également permis de dresser un constat accablant concernant le jeu de l'OM contre Nice, adressant un léger tacle par la même occasion à l’effet Sampaoli : « Belle victoire niçoise contre un OM qui retrouve ses bases. Des fautes défensives un pressing déficient et des absences offensives... du déjà vu à l’OM cette saison. Et le Rennes de Genesio revient pour la 5ème place. »