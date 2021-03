Foot - OM

OM : Sampaoli regrette déjà Kamara

Publié le 18 mars 2021 à 13h38 par La rédaction mis à jour le 18 mars 2021 à 13h39

Alors que Boubacar Kamara sera suspendu pour le prochain match de l’OM à Nice, Jorge Sampaoli ne sait pas encore comment il palliera cette absence de taille.