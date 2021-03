Foot - OM

OM : Que devient Michy Batshuayi ?

Publié le 17 mars 2021 à 1h45 par La rédaction

Aujourd’hui à Crystal Palace, Michy Batshuayi continue son tour d’Europe mais ne trouve toujours pas un club à la hauteur de ses attentes et de son talent. L’ancien buteur de l’OM, âgé de 27 ans, ronge son frein sur le banc de touche et ne parvient pas à s’imposer.

Recruté à l’été 2014 par l’OM sous le mandat de Marcelo Bielsa, l’attaquant belge Michy Batshuayi s’est un peu perdu en chemin. Après avoir brillé sous les couleurs du Standard de Liège, Batshuayi s’envole pour Marseille et apprend aux côtés d’André-Pierre Gignac. Doublure de l’attaquant français, il gratte un peu de temps de jeu et s’affiche comme un « super sub ». Pour sa première saison olympienne, il inscrit 9 buts en seulement 897 minutes de jeu, soit un but toutes les 99 minutes, ce qui faisait de Michy le meilleur remplaçant de Ligue 1. La saison suivante est catastrophique pour l’OM, mais Batshuayi sort du lot et inscrit 23 buts toutes compétitions confondues. Et c’est à cet instant que les ennuis débutent. Un transfert mirobolant de 39 millions d’euros à Chelsea, où il n’aura jamais l’opportunité de briller, et des prêts qui s’enchaînent. Dortmund, Valence, Crystal Palace deux fois, le Belge n’en finit plus de voyager.

« Tout le monde sait que ces dernières saisons, j'ai eu beaucoup de difficultés »