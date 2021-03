Foot - OM

OM : Thauvin justifie sa célébration enflammée avec Sampaoli !

Publié le 13 mars 2021 à 21h00 par B.C.

Buteur face à Brest (3-1), Florian Thauvin s’est fait remarquer avec sa célébration très expressive avec Jorge Sampaoli. Un sujet sur lequel l’attaquant est revenu en conférence de presse.

Après sa victoire à Rennes en milieu de semaine, l’OM a enchaîné ce samedi en prenant le meilleur sur le Stade Brestois (3-1). Alors que les Bretons étaient revenus au score à 20 minutes de la fin, Florian Thauvin a été l’auteur d’un but important, ce qui ne lui était plus arrivé depuis le 3 février dernier, et un match contre Lens. Florian Thauvin n’a pas hésité à rejoindre le banc de l’OM pour célébrer cette réalisation avec Jorge Sampaoli, nouveau coach marseillais. Une image énormément commentée sur les réseaux, et expliquée par le principal concerné en conférence de presse.

« C’était pour souhaiter la bienvenue au coach et lui souhaiter un joyeux anniversaire »