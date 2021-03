Foot - OM

OM : La confidence surprenante de Sampaoli sur ses grands débuts !

Publié le 11 mars 2021 à 8h50 par La rédaction mis à jour le 11 mars 2021 à 9h00

A l’issue de la victoire de son équipe face à Rennes, le nouvel entraîneur de l’OM, Jorge Sampaoli, a livré ses impressions après ses débuts. Et il a notamment confié sa peur...