Foot - OM

OM - Malaise : L'énorme coup de gueule de Longoria après l'élimination contre Canet !

Publié le 9 mars 2021 à 20h45 par A.D.

Défait face à Canet ce dimanche en Coupe de France, l'OM a vécu une véritable humiliation. Présent en conférence de presse ce mardi, Pablo Longoria y est allé de son coup de gueule.

Ce dimanche, l'OM était opposé à l'AS Canet, pensionnaire de National 2, en 16ème de finale de la Coupe de France. Et à la surprise générale, le club phocéen s'est inclinée 2-1 à Canet-en-Roussillon. Alors qu'il disputait son dernier match sur le banc de l'OM, Nasser Larguet a fait part de son immense déception après la rencontre. « Personnellement, je le vis très mal. J'estimais que mettre l'équipe entre les mains du nouveau coach (Jorge Sampaoli) avec une victoire en Coupe aurait été très bien. C'est une énorme déception personnelle (…) On doit avoir une ligne directrice pour arriver dans les seize mètres. Il y a beaucoup de travail à effectuer pour retrouver le jeu, retrouver l'allant offensif. On ne peut pas se contenter de courir derrière le ballon et défendre. Il faut savoir le maîtriser et aller de l’avant » , a confié l'ex-coach intérimaire de l'OM.

«Ce qui s'est passé est inadmissible pour notre histoire et notre institution»