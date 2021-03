Foot - OM

OM : Thavin évoque son avenir en équipe de France

Absent de l’équipe de France depuis un bon moment malgré son statut à l’OM, Florian Thauvin a évoqué une éventuelle participation à l’Euro l’été prochain.