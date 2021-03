Foot - OM

OM - Malaise : Jorge Sampaoli envoie un message très fort aux supporters !

Publié le 21 mars 2021 à 11h10 par T.M.

Ce samedi, l’OM a pris l’eau face à l’OGC Nice (3-0). Après cette défaite, Jorge Sampaoli a fait passer un message fort en direction des supporters phocéens.

Sur le banc de l’OM, Jorge Sampaoli avait réalisé des débuts parfaits, signant deux victoires en deux cartes. Mais ce samedi, le château de cartes s’est écroulé à l’Allianz Riviera face à l’OGC Nice. (3-0) Les Phocéens sont totalement passés à côté de leur rencontre, affichant un visage totalement différent de ce que Sampaoli veut mettre en place. Malgré cette première défaite, l’Argentin veut rapidement relever, notamment pour faire plaisir aux supporters de l’OM comme il l’a fait savoir après cette lourde défaite.

« Il est de notre responsabilité de tout faire pour faire plaisir à nos supporters »