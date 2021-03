Foot - OM

OM : Daniel Riolo affiche un grand souhait avec Sampaoli !

Publié le 16 mars 2021 à 3h30 par G.d.S.S.

Alors que Jorge Sampaoli réalise des débuts très prometteurs sur le banc de l’OM, Daniel Riolo est persuadé que les joueurs ne feront que progresser au contact de l’entraîneur argentin.

Lundi dernier, Jorge Sampaoli dirigeait sa toute première séance d’entraînement avec l’OM, mais le technicien argentin n’a pas chômé ces derniers jours puisqu’il a enchainé deux succès en Ligue 1 face à Rennes (1-0) et Brest (3-1). Deux rencontres qui ont notamment permis à certains joueurs de l’OM de retrouver un gros niveau de jeu et un capital confiance important, comme Luis Henrique qui a offert deux passes décisives samedi. D’ailleurs, sur son compte Twitter , Daniel Riolo se livre sur la méthode Sampaoli et espère continue à voir autant de beau jeu dans les mois à venir à l’OM.

« Je signe direct »