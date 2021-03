Foot - OM

OM - Malaise : Ce constat lourd de sens de Pierre Ménès sur Jorge Sampaoli !

Publié le 21 mars 2021 à 7h45 par A.D.

Après deux victoires au forceps face à Rennes et Brest, l'OM a été corrigé par l'OGC Nice ce samedi. Selon Pierre Ménès, Jorge Sampaoli devrait maintenant prendre conscience de l'immense travail qui l'attend à Marseille.

Pour ses débuts à l'OM, Jorge Sampaoli a dû préparer son équipe à recevoir Rennes puis Brest. Très performants dans les derniers instants de ces rencontres, les Marseillais ont enchainé deux victoires. Toutefois, l'OM n'a pas du tout vécu le même match sur la pelouse de l'OGC Nice ce samedi. En effet, les hommes de Jorge Sampaoli ont essuyé une défaite large 3-0 face aux Aiglons . Et selon Pierre Ménès, ce revers devrait être riche en enseignement pour le coach argentin.

« Sampaoli doit commencer à avoir une idée de l’immensité du chantier qui l’attend »