Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : À peine arrivé, Jorge Sampaoli fait une grande promesse aux supporters !

Publié le 20 mars 2021 à 13h10 par B.C.

Nommé entraîneur de l’OM le 26 février dernier, Jorge Sampaoli aurait déjà rencontré les associations de supporters. L’occasion pour lui de leur faire une grande promesse.

Après le départ précipité d’André Villas-Boas, l’OM a décidé de miser sur Jorge Sampaoli pour diriger l’équipe première. L’Argentin a pris ses fonctions il y a quelques jours après un intérim assuré par Nasser Larguet, et réalise des débuts convaincants avec deux victoires en deux matches, face au Stade Rennais (1-0) et à Brest (3-1). Mieux, Sampaoli semble déjà faire l’unanimité dans le vestiaire phocéen, et les supporters sont pour le moment séduits. Ces derniers ont d’ailleurs eu l’occasion de rencontrer le nouvel entraîneur de l’OM, qui leur a tenu un discours ambitieux pour la suite.

Sampaoli a séduit les supporters