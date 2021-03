Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Ces révélations sur l'intérêt de Longoria pour Luis Henrique !

Publié le 20 mars 2021 à 11h15 par D.M.

Lors du dernier mercato estival, l'OM avait réussi à boucler l'arrivée de Luis Henrique. Un joueur suivi depuis de nombreuses années par Pablo Longoria.

En juillet dernier, l’OM officialisait l’arrivée de Pablo Longoria au poste de head of football . Passé par le FC Valence et la Juventus, l’Espagnol n’avait pas eu le temps de chômer puisque le mercato estival se profilait. Malgré de grosses difficultés financières, l’OM s’était montré actif en accueillant plusieurs joueurs sous la forme de prêt à l’instar de Leonardo Balerdi ou encore de Michaël Cuisance. Le club marseillais avait seulement dépensé 8M€ afin de s’attacher les services de Luis Henrique, qui arrivait de Botafogo.

Luis Henrique, un profil suivi par Longoria depuis 2018