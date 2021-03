Foot - OM

OM - Clash : Un énorme malaise confirmé entre Thauvin et Payet ?

Publié le 19 mars 2021 à 9h45 par G.d.S.S.

Alors que Dimitri Payet avait négocié un nouveau contrat avec un salaire revu à la baisse à l’OM en fin de saison dernière, Florian Thauvin n’avait pas du tout apprécié ce procédé de la part de son coéquipier.

Ce n’est plus vraiment un secret, les relations n’ont jamais été des plus cordiales à l’OM entre Dimitri Payet et Florian Thauvin. Une tendance qui a d’ailleurs été confirmée par le numéro 10 marseillais début mars, en conférence de presse : « Peut-être que je ne pars pas en vacances avec Flo, mais est-ce que tu pars en vacances avec tous tes collègues ? », rétorquait alors Payet. Et la prolongation de contrat de l’ancien Nantais, qui a accepté de revoir son salaire à la baisse et de s'asseoir sur 1M€ par an pour s’engager jusqu’en 2024 avec l’OM, n’a d’ailleurs pas du tout été digérée par Thauvin…

Thauvin n’a pas apprécié les négociations de Payet