Foot - OM

OM : Lirola revient sur l’élimination en Coupe de France

Publié le 17 mars 2021 à 10h58 par La rédaction mis à jour le 17 mars 2021 à 11h00

Alors que l’OM a été éliminé à la surprise générale par Canet-en-Roussillon en Coupe de France, Pol Lirola revient sur ce résultat très décevant.