Foot - OM

OM : Daniel Riolo égratigne Dimitri Payet !

Publié le 17 mars 2021 à 3h15 par G.d.S.S.

Emballé par le nouvel élan apporté à l’OM par Jorge Sampaoli, Daniel Riolo a ironisé sur le sujet en indiquant que même Dimitri Payet devrait se remettre à courir !

Pour ses deux premiers matchs à la tête de l’OM, Jorge Sampaoli a réalisé un carton plein en battant Rennes (1-0) et Brest (3-1). Pour beaucoup d’observateurs, l’apport du technicien argentin au sein du club phocéen se fait déjà bien ressentir, et c’est notamment le cas pour Daniel Riolo. Interrogé dans l’ After Foot sur RMC Sport, ce dernier a même utilisé les débuts prometteurs de Sampaoli à l’OM pour tacler Dimitri Payet.

« Même Payet va se remettre à courir »