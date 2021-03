Foot - OM

OM : Sampaoli envoie un nouveau message fort à Thauvin !

Publié le 14 mars 2021 à 0h30 par B.C.

Après la victoire de l’OM face à Brest (3-1), Jorge Sampaoli s’est prononcé sur Florian Thauvin et a avoué qu’il attendait beaucoup de son attaquant.

Buteur ce samedi face à Brest, Florian Thauvin s’est fait remarquer en allant célébrer cette réalisation avec Jorge Sampaoli. L’international français a avoué après la rencontre qu’il voulait « souhaiter la bienvenue au coach », arrivé il y a quelques jours à l’OM. Il faut dire que l’Argentin semble déjà apprécier son nouveau joueur, libre à l’issue de la saison. « J'ai toujours l'espoir que les grands joueurs se sentent impliqués dans un projet personnel. Je considère Florian comme un grand joueur. Il faut qu'il retrouve son niveau. C'est un joueur sur lequel j'aimerais compter. C'est un joueur déterminant », expliquait-il en conférence de presse ce vendredi. Et Sampaoli en a rajouté une couche ce samedi.

« Thauvin a besoin de retrouver son niveau ici »