OM - Malaise : Thauvin, Payet... Le constat inquiétant de Ménès sur Sampaoli !

Publié le 20 mars 2021 à 22h45 par A.D.

Ce samedi, l'OM s'est incliné lourdement sur la pelouse de l'OGC Nice. A l'issue de la rencontre, Pierre Ménès a expliqué pourquoi l’effet Sampaoli ne prenait pas.

Après avoir battu Rennes et Brest à domicile, l'OM est tombé de son nuage ce samedi. En déplacement sur la pelouse de l'OGC Nice, les hommes de Jorge Sampaoli ont subi une large défaite (3-0). Impuissante, la bande à Steve Mandanda s'est retrouvée sans ressources face aux Aiglons , ne parvenant pas à appliquer les consignes de son nouvel entraineur. Dans son Canal Football Blog , Pierre Ménès a tenté d'expliquer la déroute de l'OM. Et à en croire le journaliste de Canal + , les joueurs marseillais n'auraient pas le coffre pour développer le football de Jorge Sampaoli.

« Ses joueurs n’ont pas la caisse pour le mettre en application »