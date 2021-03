Foot - OM

OM - Malaise : Frank McCourt envoie un nouveau message fort aux supporters !

Publié le 20 mars 2021 à 11h10 par B.C.

Ce vendredi soir, l’Olympique de Marseille a annoncé l’existence d’un nouvel accord avec ses groupes de supporters, près de deux mois après les incidents survenus à la Commanderie. Une grande satisfaction pour Frank McCourt.

Le 30 janvier dernier, le centre d’entraînement de la Commanderie était le théâtre de scènes de chaos. Plusieurs centaines de supporters de l’OM avaient en effet décidé d’afficher leur mécontentement en réclamant notamment le départ de Jacques-Henri Eyraud, provoquant ainsi des débordements. Depuis, la paix est revenue du côté de l’OM. Frank McCourt a fait le déplacement jusqu’à Marseille pour renouer le dialogue avec les fans et a décidé de nommer Pablo Longoria à la tête du club. L’Espagnol s’est à son tour entretenu avec les différents groupes de supporters, des discussions fructueuses puisque celles-ci ont permis la création d’un nouveau projet de collaboration entre les deux parties. De quoi réjouir Frank McCourt, prioritaire de l’OM.

« C'est ainsi que nous construirons, ensemble, un nouveau chapitre pour l’OM »