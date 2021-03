Foot - OM

OM : Milik déclare sa flamme à Lewandowski !

Publié le 18 mars 2021 à 10h08 par La rédaction mis à jour le 18 mars 2021 à 10h10

Coéquipier de Robert Lewandowski en sélection de Pologne, Arkadiusz Milik confie tout le bien qu’il pense du buteur du Bayern Munich.