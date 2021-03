Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Al-Khelaïfi sait à quoi s’attendre dans le dossier Messi…

Publié le 21 mars 2021 à 5h45 par Th.B.

Le PSG rêverait toujours de recruter Lionel Messi. Néanmoins, il se pourrait que le capitaine du FC Barcelone finisse par prolonger au Barça si le club culé remplissait un critère important.

Ce n’est plus un secret tant le nom de Lionel Messi est lié au PSG depuis le mois de décembre et l’énorme appel du pied de Neymar à son encontre. Néanmoins, il est utile de souligner que le feuilleton Messi avance et semble-t-il, pas dans le sens du Paris Saint-Germain. Depuis l’élection de Joan Laporta aux élections présidentielles, le vent tournerait petit à petit dans cette opération XXL et le PSG ainsi que Manchester City seraient susceptibles de rester sur le carreau. Une prolongation de contrat se profilerait, mais pour cela, le FC Barcelone devrait convaincre Messi qu’il est toujours compétitif.

Un succès en fin de saison et une prolongation pour Messi ?