Mercato - OM : La future star du projet McCourt déjà trouvée ?

Publié le 21 mars 2021 à 2h45 par G.d.S.S.

Relativement méconnu en France au moment de son transfert à l’OM l’été dernier pour 8M€, Luis Henrique est pourtant un coup préparé de longue date par Pablo Longoria qui suit l’attaquant brésilien depuis un moment.

Jeudi, en conférence de presse, Jorge Sampaoli s’enthousiasmait sur le profil de Luis Henrique et indiquait que l’OM avait réalisé une très bonne affaire en le recrutant l’été dernier pour 8M€ : « Je l'ai connu au Brésil, il m'a privé du titre avec un but. Il a un gros potentiel, il est rapide avec une bonne conduite de balle, il doit encore progresser. Il va rencontrer des joueurs au même profil rapide. C'est un bon investissement. C'est le joueur typique brésilien qui a un grand avenir », assurait l’entraîneur argentin de l’OM. Et Pablo Longoria ne devrait pas le contredire.

Longoria suit Henrique depuis longtemps

En effet, comme l’a révélé La Provence samedi, le président de l’OM aurait un œil très attentif à l’évolution de Luis Henrique depuis 2018, époque où il officiait encore au FC Valence. Et après son départ d’Espagne, Longoria a continué à suivre l’attaquant brésilien et a même pris contact avec son entourage en décembre 2019, soit quelques mois avant de débarquer à l’OM. En clair, si l’on se fie aux prédictions de Sampaoli et à toute l’attention portée par Pablo Longoria, le club marseillais tient peut-être un futur crack avec Luis Henrique.