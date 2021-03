Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : L'annonce fracassante de Cuisance sur son avenir !

Publié le 22 mars 2021 à 13h10 par D.M.

Prêté jusqu’à la fin de la saison par le Bayern Munich avec option d’achat fixée à 18M€, Michaël Cuisance espère rester à l’OM la saison prochaine.

Michaël Cuisance a vécu des moments compliqués ces derniers mois. Prêté avec option d'achat par le Bayern Munich à l’OM jusqu’à la fin de la saison, le milieu de terrain a réalisé des prestations décevantes et ne faisait pas partie des premiers choix d’André Villas-Boas. Mais depuis l’arrivée sur le banc marseillais de Jorge Sampaoli, le joueur de 21 ans semble avoir retrouvé un second souffle. Même si son temps de jeu demeure irrégulier, Cuisance a inscrit ses premiers buts sous le maillot de l’OM et espère prolonger son aventure au sein de la cité phocéenne.

« Bien sûr, j'ai envie que l’aventure continue à l’OM »