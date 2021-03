Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : L'avenir de Cuisance totalement relancé par Sampaoli ?

Publié le 18 mars 2021 à 14h30 par Dan Marciano

Prêté jusqu'à la fin de la saison à l'OM par le Bayern Munich, Michaël Cuisance semble retrouver un nouveau souffle depuis l'arrivée sur le banc de Jorge Sampaoli. Le milieu de terrain envisagerait de rester à Marseille la saison prochaine.

Michaël Cuisance a été l’un des acteurs du dernier mercato estival. Arrivé en 2019 au Bayern Munich, le milieu de terrain était tout proche de rejoindre Marcelo Bielsa à Leeds, mais il a été recalé au dernier moment, après la visite médicale. Une opportunité qu’a saisi l’OM, désireux de le recruter. Comme annoncé par le 10 sport le 13 août dernier, André Villas-Boas avait fait le forcing pour le recruter et ses efforts avaient payé. Prêté par le Bayern Munich jusqu’à la fin de la saison avec option d'achat à 18M€, Cuisance avait réalisé des débuts prometteurs, mais a vite baissé de niveau jusqu’à devenir un second choix dans l’esprit d’André Villas-Boas. Mais depuis le départ du Portugais en février dernier et l’arrivée de Jorge Sampaoli, le joueur de 21 ans semble retrouver son niveau. Buteur face à Rennes et à Brest, Michaël Cuisance espère retrouver son niveau sous les ordres du technicien argentin, après des mois compliqués.

« Je n'étais pas totalement focus sur le foot »

Présent en conférence de presse ce jeudi, Michaël Cuisance est revenu sur son début d’aventure à l’OM et sur ses débuts compliqués. « On a tous des problèmes personnels, en dehors du terrain, j'ai dû régler certaines situations, je n'étais pas totalement focus sur le foot, mais ça rentre dans l'ordre. Je pense qu'on progresse dans toute situation. Il faut essayer d'avancer. J'apprends tous les jours ici » a confié le jeune milieu de terrain. Des soucis extra sportifs qui ont eu une incidence sur ses prestations. Les interrogations sur son niveau de jeu sont apparues, mais Cuisance est déterminé à s'imposer au sein du club marseillais : « Les critiques, il faut les accepter, mais il ne faut pas lire toutes les critiques parce qu'elles ne sont pas toutes constructives. Je me suis remis en question, ça va venir. Tout joueur a des moments compliqués, j'en sors tout doucement. Je veux me sentir bien, pour ma famille. Les gens vont être satisfaits ». Et l’arrivée de Jorge Sampaoli a sonné comme un déclic pour l’ancien joueur de Nancy.

« Mon souhait est de rester à l'OM »