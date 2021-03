Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Cuisance évoque un scénario inattendu pour son avenir !

Publié le 18 mars 2021 à 14h10 par G.d.S.S.

Alors qu’il affiche son envie de rester à l’OM la saison prochaine, Michaël Cuisance n’exclut pas la possibilité d’un éventuel deuxième prêt vu l’état des finances marseillaises.

Un problème devrait se poser lors du prochain mercato estival à l’OM, puisque Pablo Longoria n’aura vraisemblablement pas les moyens de conserver l’ensemble des joueurs prêtés cette saison avec une option d’achat. C’est notamment le cas de Michaël Cuisance, pour lequel l’OM devrait verser 18M€ au Bayern Munich pour pouvoir le conserver lors du prochain mercato estival. À moins que Longoria ne trouve une parade en tentant de négocier un deuxième prêt consécutif…

« Je n’y ai pas pensé »