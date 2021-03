Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Les confidences de Loïc Perrin sur son retour à l’ASSE !

Publié le 22 mars 2021 à 12h10 par T.M.

Depuis peu, Loïc Perrin a fait son retour à l’ASSE, intégrant l’organigramme des Verts. Et concernant ses missions, le principal intéressé en a dit plus.

L’été dernier, Loïc Perrin choisissait de mettre un terme à sa carrière sportive à l’ASSE. Après une brève expérience en tant que consultant, l’ancienne gloire des Verts vient de faire son retour dans le Forez. En effet, il y a quelques jours, l’ASSE a officialisé la présence de Perrin au sein de son organigramme. « L’AS Saint-Etienne a le plaisir d’officialiser une nouvelle collaboration avec Loïc Perrin, capitaine emblématique des Verts de 2007 à 2020. Loïc Perrin accompagnera, comme conseiller, des projets structurants d’une institution dont il a défendu les couleurs pendant 23 ans », expliquait ainsi le club stéphanois.

« Pour commencer, ma mission sera plutôt avec le centre de formation »