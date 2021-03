Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Loïc Perrin justifie son retour à l'ASSE !

Publié le 18 mars 2021 à 18h45 par A.D.

Après avoir raccroché les crampons à la fin de l'exercice 2019-2020, Loïc Perrin est officiellement de retour à l'ASSE. Alors qu'il figure désormais dans l'organigramme des Verts en tant que conseiller, l'ancien capitaine stéphanois a expliqué son choix.

A la fin de la dernière saison, Loïc Perrin a tiré sa révérence. Dans le même temps il a mis fin à plus de 20 ans de bons et loyaux services à l'ASSE. Très attaché aux Verts , Loïc Perrin est de retour en tant que conseiller. « L’AS Saint-Etienne a le plaisir d’officialiser une nouvelle collaboration avec Loïc Perrin, capitaine emblématique des Verts de 2007 à 2020. Loïc Perrin accompagnera, comme conseiller, des projets structurants d’une institution dont il a défendu les couleurs pendant 23 ans. Fort de sa parfaite connaissance de l’ASSE et de l’environnement stéphanois, il apportera ainsi son expertise à toutes les composantes du club. Celui qui n’a porté qu’une seule couleur durant toute sa carrière (470 matches, 30 buts) représentera en outre l’ASSE dans des opérations de relations publiques avec ses partenaires et supporters. Par ailleurs, il animera des actions pédagogiques auprès des jeunes joueurs issus du centre de formation. Déjà nommé ambassadeur à vie de l’ASSE en 2013, il contribuera aussi à la valorisation de l’image du club auprès de tous ses publics » , peut-on lire sur le site officiel de l'ASSE.

«Je suis très fier de participer à la mise en œuvre d’actions qui serviront le club»