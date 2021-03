Foot - Mercato - ASSE

Mercato - Officiel : Perrin est de retour à l’ASSE !

Publié le 18 mars 2021 à 18h25 par La rédaction mis à jour le 18 mars 2021 à 18h28

Après avoir pris sa retraite sportive à la fin de la saison dernière, Loïc Perrin est déjà de retour à l’ASSE avec de nouvelles missions.