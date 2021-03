Foot - Mercato - OM

Mercato - OM ; La mairie en remet une couche sur la vente du Vélodrome !

Publié le 22 mars 2021 à 10h10 par D.M.

Adjoint aux sports de la ville de Marseille, Sébastien Jibrayel a confirmé que le Vélodrome était en vente. La mairie souhaite le vendre à l'OM, mais les dirigeants doivent proposer un projet cohérent.

Le 1er mars dernier, Frank McCourt était présent à Marseille afin de présenter la nouvelle phase de son projet, mais aussi afin de s’entretenir avec les autorités locales. Le propriétaire de l’OM a notamment rencontré le maire de la ville, Benoit Payan, afin d’évoquer l’actualité de l’équipe. Mais vraisemblablement, il n’a pas été question de la vente du Vélodrome. Pourtant, Benoit Payan n’a pas caché son envie de vendre le stade, propriété de la ville de Marseille, à l’OM. « J’ai dit à plusieurs reprises que je voulais vendre le Vélodrome et que je ne le vendrais qu’à l’OM. Mais je ne le vendrais qu'à partir du moment où je suis sûr du projet. Ce stade ne va pas s’envoler (…) Je veux le vendre à l’OM. Je veux donner à ce club les moyens de ses ambitions. Il n’y a pas de grand club qui ne soit pas propriétaire de son stade. Si je suis convaincu de l’actionnaire, qu’il va mettre des sous sur la table alors oui je le lui vendrai » avait-il confié au micro de RMC.

« Nous, la mairie de Marseille, voulons vendre le stade Vélodrome »