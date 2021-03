Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le message fort de Leonardo sur les premiers pas de Pochettino !

Publié le 22 mars 2021 à 9h15 par D.M.

A l’issue de la victoire du PSG face à l’OL ce dimanche, Leonardo n’a pas caché sa satisfaction et a encensé Mauricio Pochettino.

Le PSG n’avait pas le droit à l’erreur ce dimanche face à l’OL. Et face à un concurrent direct pour le titre de champion de France, le club parisien ne s’est pas loupé. Le PSG a empoché les trois points (victoire 2-4) et a pris, par la même occasion, la tête du classement. Une bonne opération réalisée par la formation de la capitale, entraînée depuis le mois de janvier par Mauricio Pochettino. Libre depuis son départ de Tottenham en novembre 2019, le technicien argentin a pris les rênes de l’équipe, toujours en course pour le titre de champion de France, mais aussi pour une victoire en Ligue des champions.

« Je suis très content pour lui. C’était un vrai défi »